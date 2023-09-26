В Касимове скончалась учитель химии средней школы № 2 Марина Беляева

В Касимове скончалась учитель химии средней школы № 2 имени В. Ф. Уткина Марина Беляева. Об этом сообщили в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

"Коллектив педагогов, учащихся и ветеранов педагогического труда выражает искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшей Марины Валентиновны. Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Добрая, светлая память о замечательном педагоге навсегда останется в наших сердцах «, — написано в сообщении.

Марина Беляева 16 лет преподавала химию в этой школе.