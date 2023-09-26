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В Госдуме рассказали, как бороться с поборами в школах

В России принудительные сборы на нужды школы незаконны, поэтому родителям следует писать заявление на имя директора. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Также можно обратиться в департамент образования или Рособрнадзор. Если нарушения подтвердятся, то директора оштрафуют. На это может уйти около месяца. Парламентарий уточнила, что в ведомствах анонимные обращения не рассматриваются.

Кроме того, пожаловаться на учителя можно депутатам Госдумы, сенаторам, представителям региональных парламентов или в прокуратуру.

Лантратова отметила, что родители могут помогать школам только на добровольной основе.