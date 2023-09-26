В Госдуме поддержали закон, позволяющий бесплатно раздавать пенсионерам товары с истекающим сроком годности

В Госдуме поддержали закон, позволяющий бесплатно раздавать пенсионерам товары с истекающим сроком годности. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что это «будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения».

По ее мнению, нужно поощрять предпринимателей, чтобы они создавали социальные полки для товаров с истекающим сроком годности. Например, давать им налоговые преференции.