В Госдуме назвали единственный шанс Украины на спасение

Единственный шанс Украины на спасение — сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

Он отметил, что в Вашингтоне преследуют мысль любой ценой воевать с Россией, и делается это руками украинцев.

«Здесь надо понимать, что единственный шанс у Украины в данной ситуации — это сесть за стол переговоров, вернуться к нормальным человеческим форматам дискуссии и дать определенные гарантии своей стабильной политики», — заявил Хамзаева