В Эфиопии запустят производство российских автомобилей Lada для африканского рынка

Эфиопия запустит производство автомобилей Lada для африканского рынка, пишет telegram-канал «Топор» со ссылкой на посла Эфиопии в России Чама Угалу Уриата.

По его словам, российские автомобили могут поставляться в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали.

Посол также отметил, что представители еще двух российских компаний проявляют интерес к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий. Контракты с ними пока не заключили, а взаимодействие находится на стадии переговоров.