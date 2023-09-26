В ДТП с мотоциклом в Рязани пострадал пятилетний ребенок

В ДТП с мотоциклом в Рязани пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 25 сентября, примерно в 19:25, вблизи дома № 10 по улице Шереметьевской. По предварительным данным, 32-летний рязанец на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и его 5-летний пассажир. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.