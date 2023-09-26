В Дагестане юноша стрелял по дверям церкви

В Дагестане задержали рецидивиста, стрелявшего по воротам церкви. Об этом сообщила « Газета.ру » со ссылкой на республиканское МВД.

Инцидент произошел в Избербаше на улице Буйнакского в понедельник, 25 сентября. По имеющимся данным, 19-летний пассажир Lada Priora выстрелил из пневматического оружия в сторону храма. За рулем сидел 21-летний владелец оружия.

Молодые люди задержаны, их доставили в отдел внутренних дел. Там выяснилось, что стрелок был судим, а два года назад он стрелял по тем же самым воротам из хулиганских побуждений. В этот раз он решил таким образом напугать патрульных.

Уточняется, что у хулиганов изъяли пистолет. Полицейские готовятся вынести процессуальное решение.