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В Дагестане юноша стрелял по дверям церкви

В Дагестане задержали рецидивиста, стрелявшего по воротам церкви. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на республиканское МВД.

Инцидент произошел в Избербаше на улице Буйнакского в понедельник, 25 сентября. По имеющимся данным, 19-летний пассажир Lada Priora выстрелил из пневматического оружия в сторону храма. За рулем сидел 21-летний владелец оружия.

Молодые люди задержаны, их доставили в отдел внутренних дел. Там выяснилось, что стрелок был судим, а два года назад он стрелял по тем же самым воротам из хулиганских побуждений. В этот раз он решил таким образом напугать патрульных.

Уточняется, что у хулиганов изъяли пистолет. Полицейские готовятся вынести процессуальное решение.