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Украинские военные пожаловались на господство ВС России в воздухе

Украинские военные пожаловались на господство ВС России в воздухе. Об этом сообщил телеканал ABC.

Командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным «Роло» заявил, что господство России в воздушном пространстве представляет «большую проблему». Также солдат отметил, что российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 «Аллигатор» трудно противостоять. «Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому», — указал командующий батальоном.