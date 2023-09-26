Украинские военные пожаловались на господство ВС России в воздухе

Украинские военные пожаловались на господство ВС России в воздухе. Об этом сообщил телеканал ABC.

Командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным «Роло» заявил, что господство России в воздушном пространстве представляет «большую проблему». Также солдат отметил, что российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 «Аллигатор» трудно противостоять. «Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому», — указал командующий батальоном.