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Скончался рязанский писатель-краевед Николай Аграмаков

Скончался рязанский писатель-краевед Николай Аграмаков. Об этом сообщила экскурсовод Ксения Паначева.

Отмечается, что мужчина скончался еще полтора месяца назад. Ему был 81 год.

«Для многих рязанцев интерес к истории своего города начался с его книг. На экскурсиях для местных я регулярно слышу его имя. Уже взрослые дядечки и тетечки вспоминают, что именно книги Аграмакова еще в юности пробудили в них желание познавать прошлое Рязани», — написала автор поста.