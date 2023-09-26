Синоптики заявили о первом снеге в Центральной России в октябре

Температура воздуха в Центральной России опустится ниже нормы между первой и второй декадами октября. В некоторых местах может выпасть первый снег. Об этом пишет LIFE со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«По сравнению с сентябрем, октябрь будет уже по-настоящему осенний месяц», — рассказал метеоролог.

Начало октября обещает быть зябким: в первый день месяца с холодным атмосферным фронтом придут короткие дожди и сильный ветер, а температура снизится до 12-17 градусов.