Шойгу: ВС России наращивают боевую мощь на фоне военных поставок Украине

Вооруженные силы России на фоне поставок Киеву со стороны Запада наращивают свою боевую мощь. Об этом пишет LIFE со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей.