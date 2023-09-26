С октября на 5,5% проиндексируют зарплаты некоторых категорий госслужащих

Зарплаты отдельных категорий госслужащих будут проиндексированы с 1 октября на 5,5%. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников.