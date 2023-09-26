Рязанцы пожаловались на дорогу рядом со школой № 51

Рязанцы пожаловались на дорогу рядом со школой № 51. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Родители учащихся утверждают, что на этой дороге невозможно найти ровный участок. Пройти и проехать по улице не дают припаркованные автомобили, так что машинам приходится проваливаться в ямы.

«Очень неудобно заезжать и выезжать, потому что машины паркуются со стороны, где ям нет. Соответственно приходятся ехать по ямам. Я еду за ребенком в школу с младенцем. Он обычно просыпается, потому что ямы глубокие, очень сильные толчки», — заявила одна из родительниц.

Как рассказали в сюжете «Оки», ремонт на улице Зубковой в этом году не планируется.