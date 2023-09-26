Рязанцу отключили газ за долг в 430 тысяч рублей

В Рязани мужчине отключили газ за долг в 430 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Абонент не оплачивал ресурс с 2015 года, также он не допускал специалистов, чтобы они сняли корректные показания счетчика. Газовики неоднократно отправляли требования погасить долг, но он проигнорировал их.

Теперь для возобновления подачи газа ему нужно будет оплатить ресурс, а также возместить расходы по отключению и дальнейшему подключению.

С начала года за долги в Рязанской области от системы газоснабжения отключили 455 абонентов.