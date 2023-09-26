Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
19°
Срд, 27
20°
Чтв, 28
21°
ЦБ USD 96.15 0.11 26/09
ЦБ EUR 102.25 0 26/09
Нал. USD 95.91 / 96.6 26/09 13:10
Нал. EUR 101.51 / 102.2 26/09 13:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
7 382
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 995
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
13 321
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцу отключили газ за долг в 430 тысяч рублей

В Рязани мужчине отключили газ за долг в 430 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Абонент не оплачивал ресурс с 2015 года, также он не допускал специалистов, чтобы они сняли корректные показания счетчика. Газовики неоднократно отправляли требования погасить долг, но он проигнорировал их.

Теперь для возобновления подачи газа ему нужно будет оплатить ресурс, а также возместить расходы по отключению и дальнейшему подключению.

С начала года за долги в Рязанской области от системы газоснабжения отключили 455 абонентов.