Росавиация: пилотов всех российских авиакомпаний проверят на умение действовать во время экстренных ситуаций

В Росавиации сообщили, что пилотов всех российских авиакомпаний проверят на умение рассчитывать топливо и действовать во время экстренных ситуаций после расшифровки черных ящиков Airbus A320 Сочи — Омск. Об этом пишет Mash.

По нашим канала, федеральное агентство воздушного транспорта разослало бюллетени, в которых потребовало провести с экипажами повторное изучение аспектов летной эксплуатации.

Кроме этого, авиакомпаниям посоветовали повторить с пилотами материал, как действовать при нештатных ситуациях в условиях выпущенных или отклоненных аэродинамических поверхностей, шасси и повышенных оборотах двигателей. А также заново научить их рассчитывать топливо в полете с использованием таблиц.

Отчитаться об этом надо в течение месяца.

Напомним, 12 сентября в Новосибирской области самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле.