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РИА Новости: в России начнут активно развивать технологии искусственного интеллекта

Власти России направят на развитие технологий искусственного интеллекта в 2024 году 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

По словам премьера, объем рынка ИИ в России в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей и вырос на 18%.

«В этой области задействовано около 1000 российских организаций, которые входят в соответствующий реестр инновационных компаний», — отметил Мишустин.

Показатель внедрения ИИ в отраслях экономики достигает порядка 20%, в лидерах финансовый сектор.