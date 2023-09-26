РИА Новости: в России начнут активно развивать технологии искусственного интеллекта
Власти России направят на развитие технологий искусственного интеллекта в 2024 году 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
По словам премьера, объем рынка ИИ в России в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей и вырос на 18%.
«В этой области задействовано около 1000 российских организаций, которые входят в соответствующий реестр инновационных компаний», — отметил Мишустин.
Показатель внедрения ИИ в отраслях экономики достигает порядка 20%, в лидерах финансовый сектор.