Прокуратура проверит информацию о распылении подростками перцового баллончика в рязанской маршрутке

Прокуратура проведет проверку информации о распылении подростками перцового баллончика в рязанской маршрутке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам будет дана оценка работе органов системы профилактики.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, что в Рязани толпа подростков распылила перцовый баллончик перед людьми, входящими в маршрутку.

В региональном УМВД рассказали, что проводят проверку.