Прокуратура проверит информацию о распылении подростками перцового баллончика в рязанской маршрутке
Прокуратура проведет проверку информации о распылении подростками перцового баллончика в рязанской маршрутке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам будет дана оценка работе органов системы профилактики.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, что в Рязани толпа подростков распылила перцовый баллончик перед людьми, входящими в маршрутку.
В региональном УМВД рассказали, что проводят проверку.