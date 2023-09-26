Под Рязанью полицейские задержали пьяного водителя

Под Рязанью полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 25 сентября, около 16:20, неподалеку от поселка Искра.

Передвигаясь по трассе «Рязань-Ряжск», полицейские остановили автомобиль Lifan X50. Правоохранители обратили внимание, что водитель управлял машиной неуверенно, представляя угрозу для безопасности дорожного движения. Выяснилось, что за рулем автомобиля был 48-летний житель села Шевцово. У него были признаки алкогольного опьянения.

Нарушителя передали сотрудникам Госавтоинспекции. При помощи алкотестера выяснилось, что в организме водителя содержится алкоголь — 1,142 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составили административный протокол.