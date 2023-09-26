Патрушев: перспективы разрешения конфликта с Украиной пока нет

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в ходе российско-египетских консультаций в Каире, что перспективы разрешения украинского кризиса пока не просматриваются. Об этом пишет « Российская газета ».

Патрушев отметил, что Россия поддерживает позицию Египта и других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса, однако на сегодняшний день это невозможно.

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России», — заключил секретарь Совбеза.

Патрушев поблагодарил Египет за «взвешенную позицию» по поводу конфликта между Россией и Украиной, за отказ предоставлять оружие ВСУ.