На жителя Рязанской области завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома

На жителя Рязанской области завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что в селе Криуша мужчина торгует алкоголем из дома. Его деятельность пресекли.

Отмечается, что мужчина уже привлекался за аналогичное преступление. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Рязанцу грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо — исправительные работы на срок до 1 года.