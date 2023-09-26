Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ, с которыми можно поступать в вузы

Министерство образования и науки установило минимальные проходные баллы ЕГЭ по школьным предметам, с которыми можно поступать в вузы. Об этом пишет « Российская газета ».

Русский язык — 40 баллов;

математика (профильный уровень) — 39;

физика — 39;

обществознание — 45;

информатика — 44;

литература — 40;

география — 40;

биология — 39;

химия — 39;

история — 35;

иностранный язык — 30.

Отмечается, что вузы вправе сами устанавливать свою планку проходных баллов, однако они должны быть не ниже указаний Минобрнауки.