Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ, с которыми можно поступать в вузы
Министерство образования и науки установило минимальные проходные баллы ЕГЭ по школьным предметам, с которыми можно поступать в вузы. Об этом пишет «
- Русский язык — 40 баллов;
- математика (профильный уровень) — 39;
- физика — 39;
- обществознание — 45;
- информатика — 44;
- литература — 40;
- география — 40;
- биология — 39;
- химия — 39;
- история — 35;
- иностранный язык — 30.
Отмечается, что вузы вправе сами устанавливать свою планку проходных баллов, однако они должны быть не ниже указаний Минобрнауки.