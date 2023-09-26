Минобороны: ВС РФ нанесла удар по позициям боевиков «Азова» *

ВС РФ нанесла удар по позициям боевиков «Азова» *. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российская армия поразила технику и живую силу 12-й бригады специального назначения «Азов"* в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике.

Уничтожены около 55 боевиков, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

*террористическая организация, запрещена в РФ