Мэрия ответила на жалобы рязанцев на нерегулярный вывоз мусора

Администрация прокомментировала РЗН. инфо жалобы рязанцев на нерегулярный вывоз мусора.

В ведомстве не ответили, почему оператор «Эко-Пронск» стал реже вывозить мусор из дворов Рязани. Однако рассказали, как они борются с этим.

«Сотрудниками управления энергетики и ЖКХ отрабатывается каждый адресный ориентир совместно с региональным оператором», — отметила администрация.

Как подчеркнули в мэрии, надзором за графиком вывоза отходов на территории Рязани занимается Роспотребнадзор и Госжилинспекция. За первые две недели сентября их специалисты выезжали на девять комиссионных обследований контейнерных площадок города. В мэрии добавили, что все площадки привели в нормативное состояние.