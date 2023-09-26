Мэрия ответила на жалобы рязанцев на нерегулярный вывоз мусора
Администрация прокомментировала РЗН. инфо жалобы рязанцев на нерегулярный вывоз мусора.
В ведомстве не ответили, почему оператор «Эко-Пронск» стал реже вывозить мусор из дворов Рязани. Однако рассказали, как они борются с этим.
«Сотрудниками управления энергетики и ЖКХ отрабатывается каждый адресный ориентир совместно с региональным оператором», — отметила администрация.
Как подчеркнули в мэрии, надзором за графиком вывоза отходов на территории Рязани занимается Роспотребнадзор и Госжилинспекция. За первые две недели сентября их специалисты выезжали на девять комиссионных обследований контейнерных площадок города. В мэрии добавили, что все площадки привели в нормативное состояние.