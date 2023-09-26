Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО

Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле.

В качестве аргументов он привел чествование в канадском парламенте пособника гитлеровской Германии, поставки Украине танков Abrams из арсеналов НАТО и обещания поставок ракет большей дальности.

По словам Медведева, наша страна готова к такому противостоянию, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году.