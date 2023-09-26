Кауркина: Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения

Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения. Об этом заявила региональный министр культуры региона Марина Кауркина. Ее слова передает газета «Рязанские ведомости».

Кауркина заявила, что в настоящее время Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения.

Она отметила, что регион получил из федерального бюджета 150 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Культура», который подразумевает открытие библиотек.