Кауркина: Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения
Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения. Об этом заявила региональный министр культуры региона Марина Кауркина. Ее слова
Кауркина заявила, что в настоящее время Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения.
Она отметила, что регион получил из федерального бюджета 150 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Культура», который подразумевает открытие библиотек.