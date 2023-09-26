Депутаты разработали законопроект по борьбе с финансовыми пирамидами

Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому организациям, не поднадзорным Банку России, запрещается привлекать средства граждан для инвестиций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда и одного из авторов законопроекта Николая Журавлева.

За нарушение парламентарии предлагают наказывать в виде штрафа до миллиона рублей или приостанавливать деятельность до 90 суток. При повторном нарушении предусматривается уголовная ответственность.

Также известно, что подготовлены поправки в КоАП. По ним закрепляется ответственность за деятельность по привлечению инвестиций лицами, не имеющие на это права.