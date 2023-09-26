Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
19°
Срд, 27
20°
Чтв, 28
22°
ЦБ USD 96.24 0.09 27/09
ЦБ EUR 101.99 -0.26 27/09
Нал. USD 95.86 / 96.6 26/09 14:20
Нал. EUR 101.71 / 102.2 26/09 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
3 часа назад
233
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
7 541
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
12 149
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
13 470
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Депутаты разработали законопроект по борьбе с финансовыми пирамидами

Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому организациям, не поднадзорным Банку России, запрещается привлекать средства граждан для инвестиций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда и одного из авторов законопроекта Николая Журавлева.

За нарушение парламентарии предлагают наказывать в виде штрафа до миллиона рублей или приостанавливать деятельность до 90 суток. При повторном нарушении предусматривается уголовная ответственность.

Также известно, что подготовлены поправки в КоАП. По ним закрепляется ответственность за деятельность по привлечению инвестиций лицами, не имеющие на это права.