Автодилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины еще на 30% до конца года

Автодилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины еще на 30% до конца года. Об этом сообщило РИА Новости .

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — заявил вице-президент профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

По данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в России продали 607 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 41% больше, чем за тот же период в 2022 году. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в РФ повысили с 1 августа. В среднем ставка по нему выросла в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя.