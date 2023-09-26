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28-летнего ростовчанина подозревают в обмане десяти рязанских медиков

В Рязанской области задержали жителя Ростовской области, которого подозревают в похищении денег у рязанцев путем «продажи медицинских курсов повышения квалификации». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Летом 2023 года в полицию обратились медсестры больниц и студенты медколледжа. Они рассказали, что им в соцсети написал руководитель одного из медицинских учебных заведений Рязанской области с предложением дистанционного обучения на медицинских курсах повышения квалификации. Они согласились перевести ему деньги в обмен на знания, однако в дальнейшем никакого обучения не последовало. Отмечается, что для каждого сумма была своя — от 2800 до 26 800 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ). Вскоре подозреваемого задержали в городе Новошахтинск. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

«Злоумышленник создал в социальной сети аккаунт, в котором представлялся руководителем одного из медицинских учреждений региона. В этой же соцсети он находил личные страницы младшего медицинского персонала и студентов учебных заведений и отправлял им предложения повысить квалификацию на платных курсах, вел с ними переписку. После того, как на его счет поступали деньги потерпевших, ростовчанин переставал выходить на связь», — сообщила пресс-служба.

За все время жертвами мошенника стали как минимум десять жителей Рязанской области. Они перевели ему более 100 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается.