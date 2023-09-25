Жителя Клепиковского района осудили за легализацию восьми миллионов рублей

Жителя Клепиковского района осудили за легализацию восьми миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина получил при помощи биткоинов сумму, эквивалентную не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. Для дальнейшей легализации доходов подсудимый провел финансовые операции, придав правомерный вид владения денежными средствами.

Изначально Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор, однако его отменил Верховный суд. 25 сентября Рязанский облсуд постановил обвинительный приговор. Мужчина проведет 11,5 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.