Житель Ростовской области изнасиловал знакомого веником

В Ростовской области житель изнасиловал товарища веником. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

Недавно вышедший из мест лишения свободы 43-летний мужчина выпивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Бывший сиделец взял нож и несколько раз ударил им товарища в спину. После того, как мужчина упал на пол, нападавший снял с него штаны и изнасиловал его веником.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали.