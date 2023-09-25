ВСУ потеряли 635 человек за сутки

ВСУ потеряли 635 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 украинских войск.

На Донецком направлении за сутки российские военные отразили 7 атак ВСУ. Там украинцы потеряли до 445 военных.

На Запорожском направлении ВС РФ отразили 2 атаки в районе Вербового, потери ВСУ составили до 100 человек.

На Херсонском направлении российские военные ликвидировали до 90 боевиков, 2 танка, 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-30.

Также ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Звановки в ДНР.

Российское ПВО за сутки уничтожила 33 украинских БПЛА, перехватила 7 снарядов РСЗО HIMARS.