ВС России ударили по пунктам дислокации диверсантов ВСУ и наемников

Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что «все объекты поражены, цель удара достигнута».