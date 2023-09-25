Венгрия не поддержала антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сийярто отметил, что позиция его страны связана с тем, что санкции противоречат ее собственным проблемам, а также ослабят позиции Европы в конкуренции с США.

«Мы выступаем против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или эксплуатации объектов ядерной энергетики», — заявил министр.

Кроме этого, он добавил, что европейские санкции не нужны с учетом того, что США в первой половине 2023 года закупил в России в два раза больше урана, чем в 2022 году.

Сийярто призвал закончить политические и идеологические дебаты относительно использования ядерной энергетики.