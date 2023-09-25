В Воронеже отец пытался зарезать десятимесячную дочь

В Воронеже отец пытался зарезать десятимесячную дочь. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой следственное управление СК России по региону.

«24 сентября в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлена девятимесячная девочка. В медицинском учреждении ребенку оказана помощь, в настоящее время она находится на лечении в реанимационном отделении», — отмечается в сообщении ведомства.

В отношении 39-летнего отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, мужчина задержан. При допросе он отказался давать показания.