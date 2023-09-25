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В Томской области приемная мать избила девочку до полусмерти и морила голодом

В Томской области приемная мать избила девочку до полусмерти и морила голодом. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие новости».

Семья считалась образцовой и добродетельной. В ней воспитывалось семь детей: двое своих и еще пять приемных. Однако сейчас вскрылось, что ребят там подвергали жесточайшим наказаниям — пороли и морили голодом.

Шестилетняя девочка после многодневной голодовки и избиений со стороны приемной матери оказалась в реанимации. Как сообщил старший брат, мало шансов, что она выживет. Также мальчик рассказал, что мать выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на нее опереться.