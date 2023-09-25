В Томске мужчина убил всю семью по тайной причине

В Томске 53-летний мужчина убил всю свою семью — пожилую мать, сестру и племянника, а затем позвонил в дежурную часть ОМВД и сдался. О подробностях сообщает LIFE со ссылкой на СК России по области.

По вызову приехали полицейские патрульно-постовой службы и обнаружили тела двух женщин и юноши.

Убийца не пытался скрыться, а спокойно ждал задержания. Он сразу подтвердил, что расправился со своей семьей.

Подозреваемый доставлен в отдел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.