В Татарстане произошло ДТП с участием почтового грузовика

В Татарстане произошло ДТП с участием почтового грузовика. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел утром 25 сентября на федеральной трассе «М-7 Волга» в направлении города Набережные Челны.

«ГАЗель» остановилась на дороге из-за закончившегося бензина. Водитель фуры Scania, который перевозил почту, не рассчитал скорость и врезался в нее. В итоге оба транспорта загорелись.

Одного из водителей доставили в больницу с ожогами.

Проводится проверка.