В Татарстане произошло ДТП с участием почтового грузовика
В Татарстане произошло ДТП с участием почтового грузовика. Об этом сообщает региональное УМВД.
Инцидент произошел утром 25 сентября на федеральной трассе «М-7 Волга» в направлении города Набережные Челны.
«ГАЗель» остановилась на дороге из-за закончившегося бензина. Водитель фуры Scania, который перевозил почту, не рассчитал скорость и врезался в нее. В итоге оба транспорта загорелись.
Одного из водителей доставили в больницу с ожогами.
Проводится проверка.