В Севастополе создали план оповещений об угрозе воздушной атаки

Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушной атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой губернатора региона.

Оповещать, при необходимости, будут несколькими способами, в том числе с помощью сирен, громкоговорителей и по ТВ.

Отмечается, что после получения сигнала есть от 30 до 50 минут для обеспечения личной безопасности.

Напомним, 22 сентября в Севастополе ракета ВСУ попала в штаб Черноморского флота. Один военный пропал без вести.