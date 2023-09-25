В селе Константиново вместо автостоянки появится зона отдыха
В селе Константиново вместо автомобильной стоянки появится зона отдыха. Соответствующая информация опубликована на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».
Начальная цена контракта составляет около 5,8 млн рублей. Срок окончания работ — 30 апреля 2024 года.
Проведут демонтаж асфальтированной автостоянки, создадут пешеходную зону с элементами озеленения. Оборудуют пешеходные дорожки.
Кроме того, установят восемь деревянных лавочек, появятся урны из металла и дерева.
Также оборудуют освещение и поставят камеры видеонаблюдения.