В Санкт-Петербурге наркоман напал с ножом на сотрудника ГИБДД

В Санкт-Петербурге наркоман напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал «МРАК».

Инцидент произошел в Колпино — мужчина подбежал к инспектору, который стоял у машины, достал нож и ударил его несколько раз.

35-летнего нападавшего задержали. В крови обнаружили наркотические вещества. Во время задержания он кричал, что «его послали Зевс и Кремль».

В управлении МВД сообщают, что полицейский госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.