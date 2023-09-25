В Самарской области мужчина убил знакомого из-за ревности

В Самарской области мужчина убил знакомого из-за ревности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 сентября. По данным издания, во время распития алкоголя мужчины повздорили, предварительно, причиной тому стала ревность со стороны. Между ними произошла драка. Мужчин разняли и они разошлись по домам.

Один из них получил перелом носа и кровоизлияние верхних дыхательных путей. Он решил не обращаться в больницу и ушел домой спать. Утром мужчина был мертв.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.

Известно, что погибший был зампредом прокурора региона.