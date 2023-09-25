В Рязанской районе задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплицах

В Рязанской районе задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали о наркопреступлении и провели обыск в доме 38-летнего мужчины, которое расположено на территории садоводческого товарищества близ одного из сел Рязанского района. В ходе осмотра участка полицейские обнаружили, что в поликарбонатовых теплицах культивируются несколько растений конопли. В хозяйственной постройке изъяли 890 граммов марихуаны, 190 граммов конопли в стадии высушивания, а также остатки семян сортовой конопли.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»).