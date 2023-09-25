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В Рязани 25 сентября в 36 домах отключат холодную воду

В Рязани 25 сентября на двух улицах отключат воду. Об этом сообщает городской «Водоканал».

С 9:20 до 13:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Новая, дом № 104;
  • улица Урицкого, дома № 6/106, № 20 корпус 3;
  • улица Электрозаводская, дом № 83.

С 9:30 до 17:00 воды не будет на:

  • улице Большой, дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 16а, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24;
  • улице Юбилейной (Дядьково), дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 (МБДОУ «Дядьковский детский сад»).