В Рязани 25 сентября в 36 домах отключат холодную воду

В Рязани 25 сентября на двух улицах отключат воду. Об этом сообщает городской «Водоканал».

С 9:20 до 13:00 ресурса не будет по адресам:

улица Новая, дом № 104;

улица Урицкого, дома № 6/106, № 20 корпус 3;

улица Электрозаводская, дом № 83.

С 9:30 до 17:00 воды не будет на: