В Коломне в нарколаборатории нашли труп мужчины

В Коломне в нарколаборатории нашли труп мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тело 20-летнего мужчины было закопано внутри нарколаборатории в ангаре, где готовили мефедрон.

Полицейские задержали 34-летнюю женщину из Челябинской области, чей паспорт нашли в нарколаборатории ранее. Она призналась, что организовала производство наркотиков, а погибший помогал ей. Вместе они делали мефедрон и употребляли.

При этом женщина уверяет, что мужчина умер от передозировки. И, вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, она закопала тело.

Первичный осмотр не выявил следов насильственной смерти. Точную причину выявит судмедэкспертиза.