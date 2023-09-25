В Новомичуринске местные жители вместе со спасателями достали котенка из электрощитка
В Новомичуринске местные жители вместе со спасателями достали котенка из электрощитка. Об этом
Инцидент произошел 22 сентября. Утром 16-летний местный житель пошел гулять с собакой и, проходя мимо электрощитка на первом этаже, услышал истошный кошачий крик. В щитке оказался маленький котенок.
Он вызвал на место спасателей. Спасательная операция заняла около часа.
Отмечается, что спасатели не могли подойти к электрощитку через кладовку и через подвал. Животное доставали с помощью ветки и веревки. Из них сделали петлю и достали котенка.
Животное приютила семья подростка.