В Новомичуринске местные жители вместе со спасателями достали котенка из электрощитка

В Новомичуринске местные жители вместе со спасателями достали котенка из электрощитка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 22 сентября. Утром 16-летний местный житель пошел гулять с собакой и, проходя мимо электрощитка на первом этаже, услышал истошный кошачий крик. В щитке оказался маленький котенок.

Он вызвал на место спасателей. Спасательная операция заняла около часа.

Отмечается, что спасатели не могли подойти к электрощитку через кладовку и через подвал. Животное доставали с помощью ветки и веревки. Из них сделали петлю и достали котенка.

Животное приютила семья подростка.