В НАТО призвали бомбить Белград

Председатель неправительственной НКО «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал членов альянса нанести удар по Сербии. Об этом он написал в соцсети X.
Фелингер заверяет, что в селе Баньск на севере Косово началась «сербская война против Косово».
«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас», — написал он.
О боях в Косово стало известно в ночь на 24 сентября. Об этом написало
По его информации, косовских полицейских на севере края обстреляли неизвестные. Одного правоохранителя убили, а другого ранили. В произошедшем он обвинил Белград и сербские преступные банды. Также Курти добавил, что нападавшие — профессионалы в масках. Имеют тяжелое вооружение.