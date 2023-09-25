Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
17°
Втр, 26
20°
Срд, 27
21°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 94.5 / 96.45 25/09 07:00
Нал. EUR 100.8 / 102.65 25/09 07:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 543
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 151
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 580
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 093
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В НАТО призвали бомбить Белград

Председатель неправительственной НКО «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал членов альянса нанести удар по Сербии. Об этом он написал в соцсети X.

Фелингер заверяет, что в селе Баньск на севере Косово началась «сербская война против Косово».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас», — написал он.

О боях в Косово стало известно в ночь на 24 сентября. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.

По его информации, косовских полицейских на севере края обстреляли неизвестные. Одного правоохранителя убили, а другого ранили. В произошедшем он обвинил Белград и сербские преступные банды. Также Курти добавил, что нападавшие — профессионалы в масках. Имеют тяжелое вооружение.