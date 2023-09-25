В НАТО призвали бомбить Белград

Председатель неправительственной НКО «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал членов альянса нанести удар по Сербии. Об этом он написал в соцсети X.

Фелингер заверяет, что в селе Баньск на севере Косово началась «сербская война против Косово».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас», — написал он.

О боях в Косово стало известно в ночь на 24 сентября. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.

По его информации, косовских полицейских на севере края обстреляли неизвестные. Одного правоохранителя убили, а другого ранили. В произошедшем он обвинил Белград и сербские преступные банды. Также Курти добавил, что нападавшие — профессионалы в масках. Имеют тяжелое вооружение.