В Москве из грузовика на полном ходу выпала девушка

В Москве девушка выпала из грузовика на полном ходу. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«После того, как девушка выпала, водитель поднял ее, затащил обратно в транспортное средство и скрылся с места происшествия», — отмечает источник.

Грузовик принадлежал московской фирме стройматериалов.

Никаких следов крови на асфальте не обнаружено. Машину объявили в розыск.

Также стало известно, что водитель уже явился в отдел полиции и дает показания.