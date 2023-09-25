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В Минеральных водах умер мужчина после драки на борту самолета

В Минеральных водах умер мужчина после драки на борту самолета. Об этом сообщает «RT на русском».

Конфликт произошел между двумя петербуржцами 42 и 36 лет. Один из пассажиров, 55-летний житель Пятигорска, сделал им замечание по поводу поведения, за что получил удар по голове.

После приземления пострадавшему стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи спасти его не смогли.

Одного из мужчин задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.