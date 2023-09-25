В Клепиковском районе обнаружили нелицензированный зоопарк
В сентябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружен зоопарк, который работал на территории закрытого парк-отеля в поселке Чулис без специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В зоопарке находились: верблюд, страус, пятнистые олени, дикобраз, кролики, козы, гуси, утки и голуби.
Установлено, что не были оформлены сопроводительные документы на корма для животных и птиц.
Кроме того, ветеринарное обследование питомцев не осуществлялось.
Руководителю объявили предостережение.