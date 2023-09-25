В Белгородской области комбайн наехал на гранату во время уборки урожая

В Белгородской области комбайн наехал на гранату во время уборки урожая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в воскресенье, 24 сентября. Сотрудник местного сельхозпредприятия «Большевик» занимался уборкой урожая на комбайне «Акрос 530» на окраине поселка Горьковский Грайворонского района.

В какой-то момент под комбайном раздался взрыв. У машины повреждена жатка и выбиты стекла. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что комбайнер наехал на гранатомётный выстрел ВОГ-17.

Мужчина не пострадал.